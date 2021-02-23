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逆轉王

2021-02-23 列印
　　一哥杜高域周日歷史性第九度於澳洲網球公開賽男單封王，累積十八個大滿貫錦標。他坦言這次捧盃的難度前所無見：「過去四周如坐過山車，經歷受傷和隔離等場內、外因素，可說是最具挑戰性的大滿貫。」

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