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冠軍相

2021-02-23 列印
　　籃網周日在哈登（白衫）和艾榮分別攻下三十七和二十八分下，以四分力挫有李安納和保羅佐治壓陣的快艇，作客西岸之旅五連勝，兼刷新隊史單一作客之旅最長連勝紀錄，顯示出問鼎NBA總冠軍的實力。

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