前鋒新王亮刀 水手坐以待斃

日聯今午開鑼，揭幕戰由應屆聯賽和天皇盃雙料盟主川崎前鋒，主場迎戰前季日聯冠軍橫濱水手。主隊新貴翼鋒三笘薰剛仗超級盃梅開二度領軍捧盃，延續上季令人驚喜的表現，今仗勢助前鋒取開門紅，主勝萬勿錯過。



川崎前鋒去季能夠遙遙領先十八分捧走日聯，還力挫大阪飛腳捧走天皇盃成雙冠王，首季登場的翼鋒三笘薰居功至偉。這名廿三歲左翼聯賽貢獻入球和助攻各十三次，入選日聯最佳陣容，上周末超級盃又梅開二度率隊3:2勝飛腳，展示其超班實力，此子今仗勢聯同剛場射入奠勝入球的三十三歲老牌射手小林悠，一起撕破水手防線，並領軍延續跨季各賽四場全勝走勢。







三笘薰奪日超盃示威



相反水手去季日聯僅得第九位，演出令人失望，當中備受期待的鋒將仲川輝人因大腿傷患困擾，全季聯賽僅上陣十八次，只有兩球六助攻，新球季還需時間操起狀態。再者該隊今季又有去屆聯賽共入十三球的巴西射手艾歷利馬他投，攻力受損下作客前鋒加更捧不過。



頭條推介



星期五1



川崎前鋒vs橫濱水手



有線601、661台今午5:00直播



主勝(1.58倍)







東京奪鑽 飛腳破船



FC東京去季在三位巴西鋒將迪亞高奧利華拉、艾達頓杜斯山度士和韋法臣李安度領銜攻堅，以及老牌中堅森重真人坐鎮防線下，於日聯取得第六名，代表作是兩循環雙殺浦和紅鑽。兩隊明午首輪再交手，FC東京憑往績可望反客為主。同日，大阪飛腳雖失落超級盃，但熱身過後狀態已操起，主力射手安達臣柏歷剛仗亦有士哥，今仗勢可作客擊退神戶勝利船，串客勝。



周六日職過關推介



星期六4



浦和紅鑽vsFC東京



周六下午1:00



客勝(2.07倍)



星期六13



神戶勝利船vs大阪飛腳



周六下午4:00



客勝(2.37倍)



2串1 （共約4.9倍）







鹿島5倍次熱抵博



川崎前鋒去季以無敵姿態封王，今屆大部份骨幹成員均留隊，衛冕呼聲高，但一點三五倍奪冠賠略嫌過熱。反而近季演出穩定的鹿島鹿角，新季無需兼顧亞冠，又有高效射手愛華度史譚坐鎮，五倍值得一試。







全北新劍出鞘 首爾難逃厄運



明天韓職接力拉開戰幔，新球季首日賽事，力爭五連霸的勁旅全北汽車，將會主場迎戰褪色勁旅FC首爾。主隊今季從浦項制鐵簽入高效射手伊祖辛高，攻力更上一層樓，今仗勢可旗開得勝，衛冕第一擊，主勝無問題。



全北汽車去季曾一度面對攻力不濟的問題，但在巴西射手古斯達禾軒歷基季中來投後迎刃而解，此子於十五輪聯賽攻入五球，球隊得以後上壓過蔚山現代封王，同時更取得足總盃成為雙冠王。這支豪門沒有因為四連霸而自滿，今季從浦項制鐵簽入歷來於四十四場韓職攻入廿八球的射手伊祖辛高，取代掛靴的老牌前鋒李東國，前者躊躇滿志道：「我有信心今季表現會更好。」







伊祖辛高衝擊五連霸



這名德國前鋒今仗面對去季韓職排第九位兼失球第二高的FC首爾，勢可以入球在地標戰揚威，並率隊延續過去七季聯賽首輪錄六勝一和的佳績，主勝穩開。至於連續兩季韓職得第五的FC大邱，同日亦會地頭出戰升班馬FC水原，主隊各方面都較優勝，可捧主勝。







周六韓職過關推介



全北汽車vsFC首爾



周六下午1:00 無線85台直播



主勝(1.45倍)



FC大邱vsFC水原



周六下午3:30



主勝(1.73倍)



2串1 （共約2.5倍）







浦項斷臂 和波膽材



去季韓職季軍浦項制鐵，今屆有首席射手伊祖辛高轉投全北汽車，入球第二多的進攻中場柏路斯域亦已離隊，一口氣失去這兩位於聯賽合共入三十五球的攻擊拍檔，鋒力大打節扣。該隊周日主場鬥上屆排尾二的仁川聯亦無取勝把握，不妨敲和。同日水原藍翼主場鬥FC光州，主隊今季簽入過去曾在韓職上陣六十七場攻入三十七球的前鋒迪利查，攻力提升勢可取開門紅。



周日韓職過關推介



浦項制鐵vs仁川聯



周日下午1:00



和(3.55倍)



水原藍翼vsFC光州



周日下午3:30



主勝(2.07倍)



2串1 （共約7.34倍）







捲土重來 蔚山示威



蔚山現代去季雖然在亞冠封王，但韓職功虧一簣最後兩輪被全北汽車壓過屈局亞軍。他們今季大肆嘗兵捲土重來，從德乙漢堡簽入奧地利中鋒軒達斯亞，以及由美職聖荷西地震羅致格魯吉亞翼鋒卡沙舒韋利。有兩位國腳級成員加盟，在南韓傳奇洪明甫掌帥下，銳意打響新球季頭炮，星期一主場勢輕取FC江原，主勝可取。至於FC城南主場對濟州聯，海軍鬥水兵敲和。







周一韓職過關推介



蔚山現代vsFC江原



周一下午1:00



主勝(1.57倍)



FC城南vs濟州聯



周一下午3:30



和(2.92倍)



2串1 （共約4.58倍）