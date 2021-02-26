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安達施華回歸折「梅」 客勝有「法」

2021-02-26 列印
　　法蘭克福上輪德甲有安達施華因傷倦勤，仍爆冷力克拜仁慕尼黑。今晚聯賽造訪雲達不來梅，該隊主帥侯達透露這位首席射手將復出，後者不但在射手榜排第二，更是不來梅剋星，今晚有力領軍連贏第六場，客勝去馬。（香港時間周六凌晨3:30直播）

　　季初德甲九場不勝後，法蘭克福強勢反彈，近十輪九勝一和，上仗安達施華因背傷缺陣仍主場2:1爆冷擊退拜仁，勇態可見一斑。侯達周三更宣佈：「沒有人能夠阻止安達施華今仗強勢回歸。」此子目前以十八球排射手榜第二之餘，轉戰德甲至今三對不來梅皆有士哥，無疑是對手心腹大患。

法蘭克福近十輪不敗

　　不來梅主場出擊也好，近三輪德甲兩和一負未嘗一勝，而且各賽事近五次對法蘭克福也三和兩負不勝。後者今晚有安達施華復出如虎添翼，主隊更難望有分落袋，客勝十拿九穩。

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