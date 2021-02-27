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美斯翻生有作「維」

2021-02-27 列印
　　巴塞隆拿巨星美斯近季跑動愈來愈少，更被戲謔為散步帝，然而上輪西甲一反常態，不斷提場及協助逼搶，主帥朗奴高文也大讚他踢出鬥志。今晚聯賽作客硬撼西維爾，該隊聯賽對賽住績擁不敗優勢，這名隊長勢率領一眾養精蓄銳的隊友取勝保爭標希望，客勝可期。（Now4K 611、632台今晚11:15直播）

　　周三西甲補賽主場3:0大勝艾爾切，三十三歲的美斯一改作風表現積極，下半場梅開二度率隊大勝，皆因巴塞近十四輪西甲錄得十一勝三和不敗佳績，多踢一場跟陷低潮的一哥馬德里體育會減至五分，重現爭冠曙光。

　　上仗朗奴高文收起半隊正選，明顯為今仗惡鬥西維爾備戰，該隊今晚發揮可望更上一層樓，加上聯賽近十次鬥西維爾未嘗一敗，客勝可捧。

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