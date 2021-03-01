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最快200勝

2021-03-01 列印
　　周六英超，曼城（藍衫）主場2:1擊敗韋斯咸，各賽事連勝走勢增至二十場，領隊哥迪奧拿亦收錄執教生涯第五百勝。同時今仗是哥帥於藍月的二百勝，他只用了二百七十三場就做到，成為英超史上最快達到此紀錄的領隊，比起現任熱刺教頭摩連奴執教車路士時的舊紀錄快了三十六場。
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