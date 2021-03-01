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積分創新低

2021-03-01 列印
　　祖雲達斯周六意甲作客維羅納被逼和1:1，近五場各賽事只得一勝兩和兩負，同時廿三輪意甲僅得四十六分，是近十年同期新低。該隊攻擊王牌C朗（中）今仗攻入一球，近兩輪聯賽共入三球，但球隊繼續低潮。
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