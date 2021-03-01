積分創新低
劑數不敷需求 醫生爭取加碼 私家診所明起有針打 預約熱爆超預期
本港新冠疫苗接種計劃進行得如火如荼，私家診所醫生最快明日起為五類優先組別人士注射疫苗。西醫工會表示，部份診所錄得三百至四百人預約打針，反應超乎預期，若每次只獲發八十劑，預料不足以應付需求；亦有私家醫生...
2021-03-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
內地暫停進口台灣菠蘿 國台辦：舉措科學合理
內地海關總署周五發佈，關於暫停進口台灣菠蘿的通知。消息引起台灣農委會痛批，而台灣當局目前需撥款十億新台幣（二億七千八百萬港幣），以加強菠蘿內外銷量。據國台辦發言人馬曉光指，為從源頭上防範植物疫情風險，海關總署決定自本年三月一日起暫停台灣地區菠蘿輸入。自去年來海關多次從台灣地區輸入的菠蘿中，截獲檢疫性有害生物。有害生物一旦傳入，將對內地農業生產和生態安全造成嚴重威脅。形容是正常的生物安全防範舉措，科學合理。
2021-02-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
聯合國：至少18死30傷 緬軍加強鎮壓用實彈閃光彈
緬甸抗議軍方政變奪權的示威持續，多地持續有示威，當局加強鎮壓，昨日更在多地使用實彈、閃光彈及水炮鎮壓示威者；聯合國人權辦公室強烈譴責武力鎮壓，並指出最少十八人被殺，三十人受傷。此外，示威至今至少有四百...
2021-03-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
尚悅‧天城現樓全面睇
元朗唐人新村的純洋房項目尚悅‧天城，發展商日前開放三房連三套房連書房現樓洋房予傳媒參觀，並明言於短期內開放予公眾，以及最快下周推出單位招標。 恒基物業營業（一）部總經理林達民指，「正部署短期開放尚悅‧...
2021-02-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
憂人行收水 北水或斷流 港股短線料續調整
美國10年期債息曾急升至1.6厘，引發上周環球股市急挫，其後回落至1.4厘，令市場恐慌情緒暫見緩和，分析料，雖然債息短期再度上升空間有限，但人行「收水」、北水流入未改善等不明朗因素籠罩下，港股似乎尚未...
2021-03-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
最快200勝
周六英超，曼城（藍衫）主場2:1擊敗韋斯咸，各賽事連勝走勢增至二十場，領隊哥迪奧拿亦收錄執教生涯第五百勝。同時今仗是哥帥於藍月的二百勝，他只用了二百七十三場就做到，成為英超史上最快達到此紀錄的領隊，比起現任熱刺教頭摩連奴執教車路士時的舊紀錄快了三十六場。
2021-03-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【VR打機】 Sony新一代PlayStation VR 規格升級 登陸PS5
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 【春夏流行「黑超」款式】韓牌Gentle Monster三款太陽眼鏡，贏得BLACKPINK Jennie、少女時代Tiffany及女團MAMAMOO華莎青睞
- [單車客] 汀九踩到入屯門 青山公路經典操車路線
- 【日劇女星退隱】日本女星堀北真希搬入鄉郊！3套經典日劇讓你知道為甚麼堀北真希女神地位不滅
- 【人氣摩登點心店】一盅兩件飲茶推介 銅鑼灣新食店創新傳統點心 吸睛紅色蝦餃最適合打卡
- 【#奈良美智粉絲注意】Stella McCartney與奈良美智首次合作 春夏膠囊系列結合藝術與街頭文化
- 【紐約時裝周】賀錦麗繼女Ella Emhoff 為Proenza Schouler踏時裝天橋 成為紐約時裝周話題人物
- 【藝術展覽推薦2021】別看「小」它！當代唐人藝術中心呈獻中國油畫藝術家武藝Wu Yi最新展覽 《風物寫真》
- 【天下無不散之筵席？】成軍28年法國傳奇電音二人組合Daft Punk 上傳短片《Epilogue》宣布解散
- 【駕駛人士福音】過隧道繳費不用再停車了！運輸署計劃推行「不停車繳費服務」，只消一塊繳費貼就能輕鬆遙距付隧道費
- 福特F-150意外成德州救星
- 【打埋電腦/電視份工？】Samsung多功能電腦芒Smart Monitor 直駁WiFi遙距辦公 內置Netflix、Apple TV串流煲劇睇片
- 【日本今周熱話】鐵道迷必搶 JR東海道新幹線站名口罩 7款包括東京名古屋京都新大阪
- 【李居明大師會客室】牛年送給你的一席開竅話
- 【今期最紅韓國首飾】《哲仁王后》申惠善佩戴頭飾出自這品牌手筆，現正減價極吸引
- 【韓國藝術新生代】以鳥山明大友克洋日本動漫為師 李弘民香港首展《Meta Universe》動畫風格繪製
- [食辣頭號挑戰] 無辣不歡？吃辣雞麵出事？致鼻敏感發作兼失聰？
- 【最常見春季疾病】預防過敏症發作 春日進補治未病 抗鼻炎皮膚敏感
- 【唔准諗即刻揀】戲院重開5大電影推薦 劉德華孔劉神奇女俠狂舞派任睇唔嬲
- 【#時尚穿搭】春裝必備單品 Maje/alice + olivia/Simone Rocha x H&M六大百搭外套穿搭術
- 終極版蓮花預售開始
- 首展直擊 Q5 45TFSI加料新改良
- 美味脆炸雞
- Xbox Series 牛年新手掣
- M Sport加持 420iA Coupe 霸氣輕跑
- 【米珠蓮】蟹膳落戶銅鑼灣
- 中環打卡熱點 嘉咸街現城寨色彩
- 【14吋/15.6吋二揀一】日系VAIO筆電兩連發 新版SE14四喇叭主打靚聲開會 E15首用AMD Ryzen處理器
- 【人日生日快樂】年初七煮低升糖指數粥 安心控血糖清腸胃
- 【2021打卡Cafe推介】西環新Cafe TIL (Today Is Long) 成港島文青Cafe好去處! 嚴選西澳咖啡豆 即調精品手工咖啡
- 【#電競遊戲迷必入】IKEA X ASUS ROG聯手推出電競專屬傢具系列！有望2021年10月香港買到
- 14吋手提觸控芒
- 【1,000匹有幾快?】Tesla車廠在美國推出預售新改良版Model S！當中頂級Plaid+版跑車由0至60mph加速少於1.99秒
- 首批送禮 C5 Aircross 與眾不同
- 星廚手工薄餅
- 【亮白美肌產品推薦】6款美白精華Sisley、Fancl、Clarins及GABI+SKIN新登場，讓你新一年面容呈現好氣息!
- 【無預警上癮】樂壇天后Taylor Swift忽然翻唱成名作《Love Story》 樂迷勁冧
- 【年初六有甚麼習俗】年初六原來最好「洗廁所」? 3個年初六習俗如「送窮」助你整年順順利利
- 【減壓有法】實驗證聽80年代金曲可減壓 包括Pet Shop Boys《It's a Sin》
- 【假日蒲點】 上環品啡新店stain+ 聯乘 LeonLollipop舉行藝術展 Coffee Cat外牆夠吸睛
- 穿越時空 中東歐藝術薈萃
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
與周星馳胞姐份屬好友 吳孟達早立平安紙 拍自傳遺願未償
「金牌笑匠」吳孟達前日因肝癌與世長辭，終年70歲，達哥生前好友田啟文為其奔波，親赴醫院見最後一面並交代其死訊。據知達哥在2014年因心臟衰竭入ICU，大步檻過的他除了注重健康外，亦立下平安紙，為妻兒生...
2021-03-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
慧眼看世界——消費券的執行
政府計劃向市民派發五千元電子消費券，從經濟學和心理學角度來看，都較直接派錢更能刺激經濟，擴大乘數效果（Multiplier Effect）。但計劃為何會受到不少市民和輿論非議？ 經濟學中提及的乘數效果，簡單來說是人們不會將所有賺取得來的錢消費。假設人們習慣每一百元收入，只會花費八十元。當這八十元消費流到其他人的口袋後，對方也會保留兩成收入，再將餘下的八成錢消費。經過一輪消費後，那原始的一百元會對經濟創造出五倍的乘數效果，總貢獻可達五百元。當局想出消費券的意圖，就是想發放的五千元，最少在第一次消費上能完全注入經濟體系中，從而刺激經濟動力。 現在很多人垢病的，並不是消費券的理論...
2021-03-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——田泰安最叻好好學習
田泰安今季甚少與呂健威合作，但似乎貴精不貴多，因為之前十一次攜手，總共得獲兩冠三亞，上名率近半，而昨日兩人又有佳作，憑「好好學習」齊齊再進凱旋門。至於田泰安四度策騎此駒獲三勝，明顯人馬非常合拍，但賽後...
2021-03-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6