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大聖歸位

2021-03-02 列印
　　加里夫巴利（左）今季回歸成名地熱刺後表現失色，直到周日英超終重拾光輝，收錄兩入球一助攻，助球隊主場4:0大勝般尼。眼見這名被香港球迷稱呼為「大聖爺」的球星歸位，熱刺迷興奮莫名：「世界級的巴利終於回歸！」

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