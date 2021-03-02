  • 2021年3月2日 星期二
  • 24º
  • 55%
熱門： 大拘捕科興疫苗強制檢測黎智英K11 MUSEA

日報新聞 > 體育

守得雲開

2021-03-02 列印
　　公鹿周日主場對勁旅快艇打出代表作，靠最後四分鐘的一流防守令對手一分未得，最終以105:100奏捷。該隊經歷早前的五連敗後及時反彈，連同今仗連贏五場，星將安迪杜古普（右）矢言球隊愈戰愈勇。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd