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魔童彈起 領銜復仇

2021-03-03 列印
　　自卡雲尼加盟後，外界經常將其和另外兩位魔童安東尼馬迪爾和格連活特比較，全因後兩者今季一直被批評狀態不佳。幸好今季一度被打入冷宮的丹尼爾占士近四場重回正選之列，兩入球和一助攻的亮麗表現，為魔童們挽回面子。今晚英超曼聯作客傷兵滿營的水晶宮，丹尼爾占士勢率一眾新世代魔童重振聲威，兼且報首循環敗仗之仇，讓球主客和客勝放心捧。（Now621台周四凌晨4:15直播）

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