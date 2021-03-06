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美斯新拍檔再出擊

2021-03-06 列印
　　奧士文尼迪比利加盟巴塞隆拿逾三季，終於表現出一億零五百萬歐羅（約九億七千萬港元）身價，近期和隊長美斯擦出火花。今晚西甲作客奧沙辛拿，這名二十三歲快馬矢言繼續做美斯背後的男人，領軍大捷為下周三歐聯十六強次回合造訪巴黎聖日耳門壯行色，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（Now4K 611、632台周日凌晨4:00直播）

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