  • 2021年3月8日 星期一
  • 18º
  • 93%
熱門： 科興疫苗吳孟達周星馳完善選舉制度車牌拍賣

日報新聞 > 體育

最「美」助攻

2021-03-08 列印
　　巴塞隆拿巨星美斯周六西甲兩度助攻，領軍作客贈奧沙辛拿兩蛋，聯賽客戰八連勝和十六場不敗，為後晚歐聯十六強次回合造訪巴黎聖日耳門打下強心針。接應美斯回傳埋齋取得職業生涯一隊處子球的十八歲小將摩利巴（右二）更興奮道：「我死都會記得這一球。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd