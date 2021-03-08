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莫拉達破荒

2021-03-08 列印
　　祖雲達斯射手艾華路莫拉達早前意甲曾陷八輪入球荒，幸而周六入球和助攻各一，率隊地頭3:1擊退拉素。此子已連續兩輪聯賽有士哥，矢言明晚歐聯十六強次回合主場鬥波圖勢延續佳態：「近幾周我曾失去前進動力，但現已調整過來，希望在歐聯表現更好。」
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