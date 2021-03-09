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2021-03-09 列印
　　熱刺射手哈利卡尼周日英超貢獻兩入球兩助攻，領軍主場4:1大破水晶宮，而卡尼為熱刺「埋齋」的一球由孫興民助攻，今季兩人互相助攻已達十四次，改寫布力般流浪的舒利亞、瑟頓互相助攻十三次的英超二人組合單季紀錄。

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