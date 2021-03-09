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手球嫌疑

2021-03-09 列印
　　馬德里體育會又成VAR得益者，後衞菲臘比蒙達利奧（左）於周日西甲馬德里打吡四十二分鐘禁區內犯手球，翻看VAR後未有判罰十二碼，馬體會得以半場領先1:0。而西甲引入VAR後四次判罰手球不算，三次受惠者是馬體會。皇馬最後要靠賓斯馬完場前兩分鐘入球逼和1:1。

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