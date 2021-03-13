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藍月秘刀再出鞘

2021-03-13 列印
　　根度簡在曼城陣中並不起眼，上輪英超攻入一球，卻成為二○二一年英超首名士哥達雙位數的球員。藍月領隊哥迪奧拿直指外界一直低估這位德國中場，今晚英超作客富咸，勢續將取勝重責交給後者和重拾勇態的奇雲迪布尼，同時為下周二歐聯十六強次回合中立場鬥慕遜加柏磨劍，客勝去馬。（Now621台周日凌晨4:00直播）

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