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零的突破

2021-03-15 列印
　　由曼聯七小福擁有的英乙球隊沙福特城周六英格蘭錦標賽決賽在溫布萊對樸茨茅夫，班主加利尼維利、史高斯、傑斯和紅魔名宿堅尼亦在場觀戰。兩隊鬥足百二分鐘仍互交白卷，互射十二碼期間加利佬緊張得不敢觀看，幸沙福特城贏4:2，捧走球會史上首個重要錦標。

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