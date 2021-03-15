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紅旗再現

2021-03-15 列印
　　事隔三年多，昨港超再現「爆棚紅旗」（圓圖）！傑志在青衣0:0悶和標準流浪一戰，吸引六百七十八位球迷入場，在新冠肺炎疫情期間球場座位減半下扯紅旗叫人驚喜，傑志主帥朱志光盼球市繼續旺場，周五鬥東方龍獅逼爆旺角場。

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