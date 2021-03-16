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神魔C朗

2021-03-16 列印
　　祖雲達斯周日意甲作客3:1大勝卡利亞里，前鋒C朗拿度（右）上半場完成帽子戲法，生涯總入球達七百七十球，打破比利所保持的紀錄，不過，他又因搶點時踢中門將而領黃，飽受各方批評。

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