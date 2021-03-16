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驚喜生辰

2021-03-16 列印
　　勇士「射神」史堤芬居利（左）周日度過一個驚喜而圓滿的生日，他三個子女為他炮製驚喜送上自家設計的波鞋。而咖哩仔穿上這雙波鞋投進三十二分，領勇士主場131:119擊敗聯盟一哥爵士。

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