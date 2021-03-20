紅軍遇皇馬有花生
迫司機畀貴價 21人就擒 黑幫霸咪錶代泊
每逢假日有車族想外出用膳搵位泊車十分困難，原來有不法之徒非法霸佔，將咪錶位「私有化」。有人在食肆林立咪錶位，以雪糕筒等雜物霸位，向有車族勒索收費比原價高出兩至四倍的咪錶費，甚至出言恐嚇司機就範。警方過...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
楊潔篪反擊「威脅論」：美不能代表全世界 中美首場戰略會談激烈交鋒
中美高層戰略對話的首場及二場會議美國時間周四結束，雙方發言時針鋒相對。美方批評中國威脅全球穩定，中方則稱兩國民主有別，美國不能代表全世界。及後雙方又互相指責開場發言超時。環球時報總編輯胡錫進形容，會談...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
緬軍催淚彈驅示威者 至少八死
緬甸局勢未平，到目前為止，鎮壓行動已造成二百多名示威者死亡。周五反軍事政變示威者繼續回到街頭。據悉，有一些是和平集會，但當地新聞社報道指，在撣邦東部的昂板鎮（Aungban）安全部隊試圖使用催淚彈、橡...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
曼克頓山複式覽雙邊靚景
近月荔枝角曼克頓山接連錄得大碼單位易手，市場上同類盤源極少，是次精選屋苑頂層複式放盤，面積2096方呎，三房雙套間隔，大廳樓底特高，加上近落地玻璃窗、平台及天台等優勢居高臨下，讓住戶可飽覽雙邊開闊靚景...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中美火藥味濃 恒指急插414點
中美高級別會談雙方罕有展現強硬姿態，加上美國債息持續高企，以及受累國際油價急挫，港股明顯捱沽，恒指一度急瀉668點，至28737點，尾市略為收復部份失地，收插414點，報28990點，但全周仍升251...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
雙刃8強奪「愛」
阿古路和加比爾捷西斯是曼城僅有的兩位前鋒，過往輪流披甲，但今季上陣時間大減，皆因領隊哥迪奧拿寧採用假中鋒戰術。幸好，戴志偉已徹底擺脫傷患，耶穌亦重拾射門鞋，今晚英格蘭足總盃八強有力率隊作客擊敗愛華頓，搶回自己的位置，客勝可捧。 （香港時間周日凌晨1:30開賽） 一七年加盟曼城，加比爾捷西斯原本是阿古路的後備，但過去兩季隨後者年事漸高，變成輪流披甲。今季戴志偉長時間養傷，耶穌季初同樣受傷患困擾，故哥迪奧拿最初派不同鋒將輪流出任假中鋒，戰至季中已變成常態，令單箭頭位置競爭異常激烈。 捷西斯阿古路爭首席 幸好，加比爾捷西斯近況回勇，各賽事近七場上陣五次入四球，本季足總盃和...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
預覽直擊 Jazz e:HEV 混能新焦點
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 探索影展新可能性
- 南生圍 觀鳥樂
- 【米珠蓮】 翠林辣蟹舫 名人飯堂
- 【單車客】蒲崗村道公園 高架單車徑享騎車樂
- 入手單車衣飾裝備 提升騎車效能表現
- 【時裝藝廊】Salvatore Ferragamo Gancini 流動冰室車 將藝術創作融入社區 支持本土文化
- 【#時尚彩妝】Coach x Sephora限量彩妝系列 吉祥物Rexy/Sharky/Uni可愛造型玩轉美妝品
- 【名牌男神】Dior南柱赫 Prada EXO燦烈 Burberry 劉亞仁 國際名牌都寵愛韓國男神
- 【#趁斷貨前快入】薛凱琪、湯怡、Faye Tsui都悄悄轉用！Loewe話題新袋Anagram Jacquard上位，還在看Puzzle Bag的你要留意了！
- 【直擊SEN家長】香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心 X 慈山寺！親子洗滌身心靈
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
重啟《聲夢》讓唱片公司揀蟀 曾志偉親證 冇邀馬浚偉任高層
無線（TVB）副總經理曾志偉昨日出席真人騷《聲夢傳奇》記者會時透露，回巢TVB擔任「首席創意官」的王祖藍，將於下周三的記者會亮相，對於有傳馬浚偉獲志偉邀請擔任TVB高層、掌管藝員訓練班，志偉澄清：「我...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
好好過日子——廢不廢看自己
朋友聊天，話題扯到「廢物論」，說有人不忿被人稱為廢物，拚命為自己辯護。 一個人廢不廢，不是自己說的，而是他們的行為在別人眼中得出的結論。今時今日，人們最喜歡標籤化，標籤簡單好用，毋須動腦筋分析，隨手拿一張就可以給人貼上去。譬如說「廢青」、「廢老」，都是標籤，貼標籤的人但求好使好用，其實也並不用腦想想這個標籤貼得對不對，更不會想何謂「廢青」，一個年輕人要差到甚麼程度才可「有幸」得此稱呼。又或者，何謂「廢老」，廢老的標準是甚麼，要廢到甚麼程度才可「榮獲」。 與此同時，一個人被人家稱作「廢物」，想要申辯，大吵大鬧是沒有用處的，因為大吵大鬧並不能證明你不廢，並不能「成功爭清白」。一...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——馬會安排騎練接受疫苗注射
馬會將安排有興趣的騎練、其家人及家中傭工，於後天或下周四接受新冠疫苗注射。不過，騎練們的反應不一，部分如騎師潘頓和練馬師苗禮德，立即預約在後日接受注射，但部分年紀較大的，都希望先徵詢醫生意見後再作決定。 另外，還有騎練認為目前馬會安排的防疫措施已非常嚴謹，加上短時間不會離港前往外地，所以希望稍後才接受注射。 馬場浮世繪
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6