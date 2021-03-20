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紅軍遇皇馬有花生

2021-03-20 列印
  今季歐聯八強重現上季和大前季決賽戲碼！周五抽籤後，上季巔峰之戰雙雄拜仁慕尼黑和聖日耳門，以及大前季的皇家馬德里和利物浦狹路相逢，其中銀河艦隊隊長沙治奧拉莫斯當年摔傷紅軍射手穆罕默德沙拿繼而領軍三連冠，四月兩回合勢成後者球迷眾矢之的。
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