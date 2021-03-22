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國際賽害不了賓施馬 免役也快樂

2021-03-22 列印
        皇家馬德里射手賓施馬、拜仁慕尼黑入球機器羅拔利雲度夫斯基和曼城中場根度簡等周六腳風持續甚順，惟只有銀河艦隊教練施丹笑得出。事關眾將接着都要冒新冠肺炎和受傷風險為國出征，唯獨這名法國鋒將可藉此休養生息。

　　賓施馬西甲貢獻兩入球一助攻，率皇馬客場3:1輕取切爾達；羅拔仔更德甲半場連中三元帶領拜仁地頭贈史特加四蛋雲度夫斯基；艾寧夏蘭特梅開二度助多蒙特聯賽作客2:2逼和科隆；根度簡亦頂入今年第十二球，替曼城於英格蘭足總盃八強作客2:0勇挫愛華頓。

羅拔仔夏蘭特冒險報國

　　不過接着國際賽期，藍月領隊哥迪奧拿等主帥都擔心愛將未能平安歸隊，施丹卻暗喜施賓馬被法國教練迪甘斯放逐，還嘲弄道：「我不理解賓施馬為何未能入選，但不踢國家隊就更好。」

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