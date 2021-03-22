  • 2021年3月22日 星期一
  • 16º
  • 66%
熱門： 復必泰迪士尼中美對話殺人鯨陳梓維

日報新聞 > 體育

墨爾本城殺「手」衝五連勝

2021-03-22 列印
　　墨爾本城澳職出閘脫腳，全靠中鋒占美麥卡倫力挽狂瀾，近四輪獨取七入球三助攻領軍四連捷。今午聯賽主場鬥狀態下滑的一哥中岸水手，此子勢化身剋星，率隊再下一城，主勝可取。(無線myTV Super901台今午4:05直播)
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd