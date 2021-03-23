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雙王兩極

2021-03-23 列印
　　C朗拿度（右）於周日意甲賽前獲贈代表其破紀錄入球數字的七百七十號波衫，但祖雲達斯卻意外於主場0:1敗給賓尼雲圖吃悶棍。相反，C朗的宿敵美斯同日西甲梅開二度，領軍巴塞隆拿作客6:1大炒皇家蘇斯達，賀自己各賽事第七百六十八次代表巴塞上陣，改寫名宿沙維的隊史最多上陣紀錄。

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