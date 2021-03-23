車路士於周日英足盃八強主場淨勝錫菲聯兩球，儘管藍軍領隊杜曹坦言球隊今場現疲態，不過最終都能夠零封對手。這名德國教頭上任後，車路士以穩健的防守踢出強隊風範，至今各賽事更是十四場不敗。藍軍四強將會硬撼曼城，後者近況亦是大勇，兩隊勢移師英足盃上演現時英超的巔峰之戰。 周四才以2:0擊敗馬德里體育會，車路士僅休息三日便再次於主場出戰。領隊杜曹坦言球隊今仗的確不在狀態：「我們上半場打得不錯，控制了各個方面，但下半場我們失去了比賽的控制權，明顯出現疲態了。」不過最終藍軍有驚無險成功過關，兼且杜曹上任後的十四戰繼續保持不敗，全賴其成功鞏固球隊的防守。 杜曹一向都是進攻型教頭，他仍...

2021-03-23