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絕處逢生

2021-03-23 列印
　　阿仙奴後防於周日英超作客韋斯咸淪陷，三十二分鐘內連失三球一度落後0:3，幸好一班鋒線球員爭氣，尤其前鋒拿卡錫迪（左）一次射門逼對方中場湯馬士蘇錫克擺烏龍，以及末段頭槌建功助兵工廠逼和3:3，領隊阿迪達批評後防：「第一個失球是對手擅長的類型，但第二和三個失球完全不可接受。」

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