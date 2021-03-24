紅魔降「龍」

比利時向來於國際大賽外圍賽戰績彪炳，近二十場收錄十九勝一和，今晚世界盃歐洲區外圍賽E組主場對有中場核心艾朗藍斯缺陣的威爾斯，取勝機會高唱入雲。然而該隊教練馬天尼斯不敢自滿，矢言會全力出擊，加上首席射手盧卡古歸隊，球隊勝算更高，主勝可放心捧場。（有線602、662台周四凌晨3:45直播）



比利時除了中場韋素和翼鋒夏薩特缺陣外，其餘主力也能候命，就連因國際米蘭隊內在上周爆發新冠肺炎而一度未能歸隊的盧卡古，亦在周一的測試中呈陰性，獲米蘭衞生防護局允許可以返回國家隊報到。此子近十場國際賽取得十二個入球及五次助攻，今仗撐起比利時鋒線。



相反威爾斯有效力祖雲達斯的中場大將艾朗藍斯拉傷大腿肌肉倦勤，而且領隊傑斯亦涉嫌毆打女友正在保釋候審，今個國際賽期三場世盃外都不會督師，令球隊的臨場戰術調動能力大受影響，今仗勢延續歷來各賽事五次作客比利時只得三和兩負的劣績，一於支持主勝。



