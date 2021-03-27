美國總統拜登周四舉行自他一月上台以來的第一場記者會，會上他花了頗長時間講述持續緊張的美、中關係，揚言一定會繼續向中國施壓。他又把中國國家主席習近平比作俄羅斯總統普京，批兩人都是專制的支持者。中國外交部強調，不存在美方要求中方遵守國際規則的問題，又形容在遵守國際規則方面，中國是模範生，而美方是差等生。 拜登指『四方安全對話』是討論如何要中國在區內承擔責任，又指民主體制必須合作。他指「我們要中國承擔責任，遵守規矩，依從規矩。」他又指雖然中、美在貿易、香港、新疆維吾爾族人及擴大軍事力量等問題上有分歧，但美國並不是想與中國對抗。他又指，不會讓中國在他任內超越美國。 拜登形容習近平...

2021-03-27