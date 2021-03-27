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塞刀磨利切「葡萄」

2021-03-27 列印
　　中鋒阿歷山大米祖域今季在富咸失寵，幸仍獲塞爾維亞教練史杜高域信任，上場世界盃歐洲區外圍賽後備上陣即梅開二度報答知遇之恩，更以三十八球成為其中一位國家隊史上神射手。今晚A組主場鬥上輪幸運取勝的葡萄牙，此子明言跟隊友磨合後實力更上一層樓，有力領軍再下一城，冷敲主勝。（有線601、661台周日凌晨3:45直播）

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