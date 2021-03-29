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首女球證執法世盃外

2021-03-29 列印
　　周六的世界盃外圍賽歐洲區G組，荷蘭主場淨勝拉脫維亞兩球，當中今仗執法的裁判法柏特亦成為史上首位執法男子世界盃外圍賽的女裁判，國際足協球證協會主席哥連拿大讚她創造歷史。

        早前香港足球壇出現女球證事件，今仗橙軍奪世盃外首勝中，女球證也成為焦點人物，皆因裁判法柏特成為史上首位執法男子世界盃外圍賽的女球證，令國際足協球證協會主席哥連拿亦自豪道：「女球證的努力得到了認證，法柏特開創了歷史！」這位三十七歲法籍裁判除了本身在法甲執法外，一九年九月也因主吹了利物浦中立場對車路士的歐洲超級盃，成為歐戰決賽史上首位女裁判。二○年十二月歐聯祖雲達斯主場對基輔戴拿模，亦成就了歐聯歷史首位女球證。

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