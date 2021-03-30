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黑帝新勁敵

2021-03-30 列印
　　二○二一年一級方程式（F1）周日在巴林揭幕，衞冕冠軍平治的咸美頓（右），遭到排頭位出賽紅牛的韋斯塔潘激烈挑戰，「黑帝」僅以0.745秒力壓韋斯塔潘奪得首站冠軍，黑帝預期今季將與紅牛車隊和韋斯塔潘有一番龍爭虎鬥。

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