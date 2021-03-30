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雙刀不和？

2021-03-30 列印
　　周日世界盃歐洲區外圍賽D組法國作客兩球淨勝哈薩克，鋒將安東尼馬迪爾戰意異常旺盛，下半場膝傷被換出時，更忽略與隊友基利安麥巴比（右）擊掌致意，網友卻替他辯護道，這只是鬥志十足的表態。

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