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最強九號斬「波」

2021-03-31 列印
　　英格蘭中鋒哈利卡尼今季狀態火熱，除了一向了得的埋門能力外，其助攻能力亦全面開啟，難怪三獅主帥修夫基封為「最強九號」。今晚世界盃歐洲區外圍賽I組，英格蘭主場迎戰波蘭，適逢客隊中鋒羅拔利雲度夫斯基因傷缺陣，卡尼勢大騷哥利力證「最強九號」之名，助三獅力爭二連捷。（有線601、661、開電視77台周四凌晨2:45直播）

　　卡尼今季英超位置移後，除了入球外，亦展示自己深藏不露的助攻技術，至今廿九輪英超交出十三次助攻，就更排在聯賽助攻榜之首，得益的除了球會，還有英格蘭國家隊。上仗三獅作客阿爾巴尼亞，卡尼貢獻一入球一助攻，獲主帥修夫基稱讚為最強九號：「有些前鋒在其他的領域都能創造極大威脅，這樣的球星不可多得，而卡尼正正是既能入球，又能創造機會的球員。」

　　波蘭有中鋒利雲度夫斯基因右膝外側韌帶受傷而提早離開國家隊，今仗無緣和卡尼大鬥法。故波蘭今仗難望與三獅駁火，後者添食在望。

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