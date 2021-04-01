﻿澳職榜首戰氣勢迥異 阿聯斬「手」

阿德萊德聯澳職季初戰績平平，幸功勳鋒將奇治葛雲二月以借將身分回歸後，領軍豪取五連勝升上第二位。今午聯賽榜首大戰作客近況回落的中岸水手，此子勢跟後輩古辛尼恩基及史提芬莫克合力攻破一哥大門，率隊報捷兼奪取榜首寶座，客勝去馬。



（無線myTV Super901台今午4:40直播）



奇治葛雲曾兩度效力阿德萊德聯，也是一五至一六球季贏得澳職冠軍的成員之一。該隊二月從沙地阿拉伯球會艾華達借回此子，總監布魯斯迪捷視之為更衣室榜樣外，也希望他挽救球隊聯賽開季八輪僅三勝一和四負的頹勢。



奇兵回歸五連勝



這位廿九歲左翼不負眾望，二月尾作客西悉尼流浪者起孖，近五輪聯賽獨取四入球兩助攻，領軍取五連勝且本輪前僅落後多踢一場的水手一分。前阿德萊德聯名將、一○至一一球季澳職最佳球員馬高斯科里斯大讚他帶起球隊狀態，今午有力率隊乘勝追擊：「奇治葛雲經驗十足，回歸後已成最具影響力一員，今仗球隊會在爭冠前哨戰取勝。」



在職業生涯，奇治葛雲十四次與水手交鋒助球隊取得九勝一和四負佳績，個人也錄得五球一助攻。今仗他勢與一眾後輩，如近三場澳職分別取得兩球三助攻及三入球的中鋒古辛尼恩基及進攻中場史提芬莫克合力攻堅，後者信心十足道：「我們攻力有保證！」



跟士氣如虹的阿德萊德聯相反，近季積弱的水手季初演出予人驚喜，十一場聯賽八勝三負，惟近三輪無以為繼，僅錄兩和一負，首席射手古奧近五輪陷入球荒。主帥阿蘭史達積坦言今場是整季最艱難一仗，主場出擊也難言有優勢，故客勝捧得過。