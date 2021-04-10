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雙「紅」連線大報復

2021-04-10 列印
　　利物浦鋒將穆罕默德沙拿近期重拾射門鞋，各賽事近兩仗都有士哥；中場拿比基達上仗歐聯盡顯其重要性。今晚英超主場鬥阿士東維拉，二人勢於進攻端率紅軍一報首循環大敗2:7之仇，為下周中再戰皇家馬德里打下強心針，主勝去馬。（Now621台今晚10:00直播）

　　沙拿上輪英超大戰阿仙奴士哥，打破五場聯賽入球荒，周二歐聯八強首回合造訪銀河艦隊再破網，更是相隔一個月後再次各賽事連續兩仗有入球。隊友拿比基達上仗表現並不耀眼，而且半場已被換出，領隊高普賽後卻後悔道：「我不該換走他。」可見此子默默耕耘的重要性，下周三重遇皇馬前，今仗遇上有隊長基亞利殊舊患復發缺陣的維拉，勢跟沙拿率隊重振聲威，取主勝。

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