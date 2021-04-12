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奇兵食「塞」

2021-04-12 列印
　　皇家馬德里教練施丹繼上場歐聯以針對性部署領軍擊敗利物浦後，周六西甲國家打吡又有佳作，安排本季較少出場的中場費達歷高華維迪（左）串演右翼，憑他在右路不停上落兼顧攻守，令巴塞隆拿的三後衞陣式威力大減，終主場勝2:1。

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