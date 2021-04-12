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表現好「德」

2021-04-12 列印
　　車路士陣中的前德甲兵周六英超發威，德國中場夏維斯（左）貢獻一入球、一助攻，多蒙特青訓出身的美國翼鋒基斯甸普列錫更梅開二度，合力大勝水晶宮4:1。再者，今仗是藍獅領隊杜曹接掌之後，首次於單場攻入超過兩球。

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