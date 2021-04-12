聖劍追擊

修咸頓上輪英超反勝般尼後，終止聯賽兩連敗走勢之餘，傷瘉復出的射手丹尼艾格斯亦立即有士哥。該隊今晚作客尾二的西布朗，此子有信心再入球助聖徒全取三分及早上岸，客勝超過兩倍宜及早下注，以免愈買愈熱。（Now621台周二凌晨1:00直播）



聖徒上仗主場對般尼克服初段落後兩球的劣勢反勝3:2，取得近十三場聯賽的第二勝。因傷各賽缺陣三仗的射手丹尼艾格斯，上仗復出即貢獻入球和助攻各一，今晚將聯同各賽事近兩仗入三球的中場列特文撕破西布朗防線。



西布朗防線不整



暫居英超尾二的西布朗上仗作客車路士，全靠對方中堅堤亞高施華早段被逐多打一人下才能反勝5:2，後衞達尼爾科朗說：「希望上仗成球隊轉捩點，成績從此上升。」不過，西布朗近十仗主場聯賽僅一勝，後防又有伊雲洛域缺陣和達拉奧沙上陣成疑，地頭出擊亦捧不過，還是客勝更可取。



