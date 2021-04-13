  • 2021年4月14日 星期三
  • 25º
  • 82%
熱門： 巨型烏賊戰略物資華仁影音區議員疫苗

日報新聞 > 體育

C朗無品

2021-04-13 列印
　　祖雲達斯雖然在周日意甲主場3:1輕取熱拿亞，但鋒將C朗拿度六次射門都無功而還導致心情欠佳，比賽期間多次埋怨隊友。賽後有球童向他索取球衣，此子除衫後只將球衣拋給球童，但力度不夠跌在地上，要後者拾起，此舉惹來網民批評。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd