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東瀛之光

2021-04-13 列印
　　美國高爾夫球大師賽周日煞科，在第三天領先的日本球手松山英樹取得總成績二百七十八桿，一桿之差力壓美國的沙拿度利斯奪冠，成為首位奪此賽事冠軍的日本球手。他喜言：「我真的很開心，希望將來有更多同胞跟隨我的步伐。」

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