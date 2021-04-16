周六早上 美職開鑼

新一季美職繼續「群星匯」，除希古恩、卡路士韋拿、查維亞靴南迪斯和拿尼留守外，巴西名將阿歷山大柏圖和前阿根廷國腳利辛度盧比斯亦加入戰團。香港時間明早先上演兩場新季賽事，球迷豈能錯過。



揭幕大戰 地震封 「侯」



聖荷西地震去季在老牌射手雲度路斯基帶領下交出驚喜表現，趕上西岸季後賽尾班車超額完成賽季。該隊明早揭幕戰作客上屆西岸包尾大幡侯斯頓戴拿模，可望取開門紅。



地震去季被一致看淡，但在聯賽攻入九球的雲度路斯基帶領下，驚喜取得西岸第八殺入季後賽。他們在西岸首圈與勁旅肯薩斯體育會於百二分鐘踢和3:3，僅在十二碼階段飲恨，三十八歲的雲度路斯基揚言：「我有信心新季會有更好成績。」



該隊大部份主力包括前鋒安達斯里奧斯續留隊，相反戴拿模射手基斯甸拉美利斯去季美職只入兩球，球隊今季更大換血，新舊磨合期忌捧。







侯斯頓戴拿模 vs 聖荷西地震



周六早上8:00



now638、有線654、614、



myTV Super 301台



頭條推介



客勝 (3.3倍)







西岸決賽翻版 前鋒駁火和戰



艾曼紐雷路素去季由小保加轉投明尼蘇達聯後，立即展現超班實力率隊殺入西岸決賽，可惜不敵西雅圖海灣者。後者近年成績持續穩定，射手雷迪亞斯亦效率高人企，這場決賽翻版明早在海灣者主場再演料難分高下。



廿五歲的雷路素去季常規賽上陣十三場收錄一球、六助攻，季後賽表現更出眾，三仗同樣有六次助攻和一個士哥。明尼蘇達聯今屆更簽入另一位小保加射手阿比拿，可望擦出火花。然而海灣者連續四季於西岸排第二，秘魯中鋒雷迪亞斯去季十八場美職常規賽及季後賽又收錄十三球，不相伯仲開和合理。







西雅圖海灣者 vs 明尼蘇達聯



周六早上9:30



now639、有線655、615、



myTV Super 302台







頭條推介



和 (3.65倍)







周六日美職 其餘11場推介



CF蒙特利爾 vs FC多倫多



周六深夜2:00



雙方去季四度交手，多倫多錄三勝一負。後者今季人腳變動小，默契較佳勢開客勝。



頭條推介



客勝(1.82倍)







奧蘭多城 vs 阿特蘭大聯



周六深夜3:00



now639、有線655、615、myTV Super 302台



主隊簽入巴西名將阿歷山大柏圖，客軍則羅致前阿根廷國腳利辛度盧比斯，大盤穩。



頭條推介



入球大(2.5球)(1.7倍)







FC洛杉磯 vs FC奧斯汀



周日早上6:00



美職新軍近年處子戰輸多贏少，奧斯汀作客勁旅FC洛杉磯勢大敗，捧主勝補飛大盤。



頭條推介



主勝(1.3倍)







紐約紅牛 vs 肯薩斯體育會



周日早上8:00



now638、有線654、614、myTV Super 301台



肯薩斯貴為去季西岸常規賽一哥，球員實力亦遠勝欠星味的紅牛，客勝屬不二之選。



頭條推介



客勝(2.38倍)







華盛頓聯隊 vs 紐約城



周日早上8:00



華盛頓聯隊早前友賽曾以1:2不敵紐約城，過去五次對賽，又只得一和四負，客勝穩。



頭條推介



客勝(1.73倍)







FC達拉斯 vs 科羅拉多急流



周日早上8:00



主隊今季大肆擴軍簽入多位外援，加上去屆主場成績亦出色，地頭出擊勢全取三分。



頭條推介



主勝(1.86倍)







芝加哥火燄 vs 新英倫革命



周日早上8:30



now639、有線655、615、myTV Super 302台



新英倫革命實力較火燄優勝，應可取三分。不過他們攻力平平屬小勝格，兼顧細盤。



頭條推介



客勝(2.55倍)







拿舒維爾 vs FC辛辛那提



周日早上8:30



去季總成績包尾的客軍，今季重金簽入巴西新星比倫拿蘇沙，作客夠力抗拿舒維爾。



頭條推介



和







國際邁亞密 vs 洛杉磯銀河



周日深夜3:00



兩隊名氣前鋒希古恩和查維亞靴南迪斯，去季登陸美職都表現平平，今仗交手和格。



頭條推介



和(3.75倍)







哥倫布機員 vs 費城聯



周日深夜5:30



now638、有線654、614、myTV Super 301台



去季常規賽一哥費城聯，兩鬥機員俱敗陣。後者兩仗都小勝一球，捧主勝及入球單。



頭條推介



主勝(1.92倍)







溫哥華白帽 vs 波特蘭伐木者



周一早上10:00



now638、有線654、614、myTV Super 301台



伐木者去季兩鬥白帽都贏出1:0，雙方本屆人腳變動不大，一於再敲客勝以及1:0波膽。



頭條推介



客勝(1.72倍)