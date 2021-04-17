  • 2021年4月17日 星期六
  • 23º
  • 93%
熱門： 寶達邨疫苗黎智英李卓人消費券

日報新聞 > 體育

重遇舊魔

2021-04-17 列印
　　周四歐霸八強次回合，曼聯（紅衫）主場淨勝CF格蘭納達兩蛋，兩回合計大勝4:0晉級四強，將會面對總比數3:2淘汰阿積士、有舊將米希達利恩（圓圖）在陣的羅馬。在四強重遇昔日臉孔的還有阿仙奴，槍手作客4:0大勝布拉格斯拉維亞，總比數炒5:1過關，將會對前領隊烏尼執教、總比數3:1淘汰薩格勒布戴拿模的維拉利爾。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd