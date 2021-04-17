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黯然退役

2021-04-17 列印
　　籃網大前鋒艾德歷治周四突然於個人社交平台宣休退休，原因是早前對湖人期間出現心律不整，賽後情況並有惡化，為了健康和家人着想，決定提早結束十五年職業生涯。他表示：「過去十五年我一直把籃球放在第一位，現在是時候把健康和家庭放在首位了。那天晚上，是我經歷過最可怕的事情之一。」

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