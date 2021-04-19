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巴塞新時代

2021-04-19 列印
　　周六西班牙盃決賽，巴塞隆拿中立場大炒畢爾包四蛋，美斯首次以隊長身分捧盃，陣中十七名隊友也第一次為球隊奪標。故此，他們穿起「新時代首冠」T恤出席頒獎禮，美斯亦喜言：「球隊開始進入狀態了。」

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