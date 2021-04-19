利物浦中場占士米拿近兩輪英超都踢足九十分鐘，獲領隊高普大讚為球隊靈魂。今晚英超作客列斯聯，這名三十五歲的列斯青訓皇重返艾蘭路球場倒戈，有力率領紅軍本季聯賽首度四連捷，劍指前四歐聯席位，客勝可捧。 （Now4K 611、621台周二凌晨3:00直播） 隊長佐敦軒達臣和華基爾雲迪積克雙雙長期養傷，副隊長占士米拿擔起領袖角色，儘管今季狀態平平，但近兩場英超回勇，助紅軍連贏阿仙奴和阿士東維拉。 高普都大讚這位曾效力列斯八年的愛將：「他在場內外都是己隊不可或缺之人。」乘韋斯咸周六作客2:3不敵紐卡素，利物浦今晚全取三分即可升上第四位，這無疑是爭取本季聯賽首次連贏四場的一大推動力。 比...

2021-04-19