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季尾別拜仁

2021-04-19 列印
　　拜仁慕尼黑周六德甲作客3:2擊敗禾夫斯堡後，教練費歷克正式宣布季尾離隊：「我上場歐聯後已經向球會表明希望季後終止合約。」他一九年九月接掌球隊帥印，去季領軍勇奪德甲、德國盃和歐聯成三冠王，盛傳今夏掌德國帥印。

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