供彈薛耶治正名 華拿獻「禮」

車路士鋒將迪姆華拿今季英超僅入五球，被各方批評他表現不符身價。不過他頂住謾罵壓力，目前聯賽已收穫六次助攻為球隊之首，因此領隊杜曹也替此子不值。今仗聯賽藍軍主場對白禮頓，華拿勢再為隊友送上助攻，助球隊取勝以回應批評，主勝穩開。



（Now621台周三凌晨3:00直播）



這名二十五歲德國國腳今季首度轉戰英超，上陣二十九場僅攻入五球，被批評入球效率與其五千三百萬歐羅（約四億九千三百萬港元）轉會費不相符，連藍獅前領隊林柏特也曾狠批道：「作為一個前鋒球員，迪姆華拿不論在有球無球的進攻也沒有足夠貢獻。」



面對批評，迪姆華拿用行動回應，他於英超已收穫六次助攻，是球隊目前助攻王，當中各戰線近三仗亦交出兩助攻。周日英足盃四強藍獅於中立場以1:0淘汰曼城，此子助攻後上的中場薛耶治撞入。



白禮頓往績輸蝕



他矢言既然自己腳風不順，今仗要再為隊友鋪橋搭路來回應罵聲：「助攻與入球一樣重要，相比起個人成績，我會優先考慮球隊的勝利。」



新領隊杜曹也為愛將護航，同時希望今仗他和薛耶治再複製入球方程式：「批評他的人不懂足球。他為己隊跑動、助攻、博十二碼、在戰術上付出太多，他與薛耶治的速度是球隊撕破對手防守的武器。」



有多家英媒周日透露，白禮頓右閘蘭普堤傳今夏將轉投阿仙奴，隊長李維士鄧克亦被熱刺相中，兩者受轉會事宜影響，今仗未必可以全心為海鷗出戰。二人鎮守的左路同中路偏偏是迪姆華拿的強攻點，加上八次各賽事與藍獅交鋒的戰績僅兩勝六負，今仗買主勝穩陣。



