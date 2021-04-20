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韋少最威

2021-04-20 列印
　　紅牛的韋斯塔潘周日於一級方程式艾米尼亞羅曼尼亞站，以2小時2分34秒598贏得今季個人首個分站冠軍。排頭位出賽的咸美頓（左）第三十一圈戰車滑出賽道跌到第九位，力追下落後「韋少」二十秒奪亞軍。韋少表示：「惡劣環境下完成比賽已不容易，紅旗後比賽重新開始我損失了點時間，但其他方面都很順利。」
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