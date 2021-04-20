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腳尖越位

2021-04-20 列印
　　阿仙奴今仗又成VAR受害者，周日英超主場對富咸先有丹尼施巴路斯上半場的入球，因將球傳予比利連交出助攻的布卡約沙卡腳尖越位被VAR判無效。換邊後兵工廠又因VAR失十二碼落後0:1，最後靠尼基迪亞補時入球逼和1:1拾回一分。

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