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刺刀解封 攻力強

2021-04-21 列印
　　前帥摩連奴執包袱之際，熱刺今晚英超重新出發，主場鬥修咸頓。會方周二宣佈U18領隊賴恩美臣出任看守領隊至季尾，後者祟尚進攻，加里夫巴利和迪利阿里勢重現生機，夥拍孫興民領軍取後狂人時代首勝。（Now621台周四凌晨1:00直播）

　　摩連奴獨沽一味穩守突擊，英超史上最年輕主帥美臣恰好相反主張進攻，曾大讚大聖爺：「加里夫巴利在很多重要時刻總有出色表現。」

　　今晚加里夫巴利和迪利阿里兩名被狂人冷待的鋒將，大有機會復活擔正。即使射手哈利卡尼因傷上陣成疑，但他倆夥拍孫興民大踢進攻足球，有力在周日聯賽盃決賽鬥曼城前，今晚狂攻剛足總盃四強出局的修咸頓，重響勝鼓。

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