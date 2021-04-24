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回魂獅重「錘」唬皇馬

2021-04-24 列印
　　車路士在剛仗英超失準，主場與白禮頓互交白卷，領隊杜曹坦言球隊受歐洲超級聯賽事件影響。如今賽事已暫緩令球隊壓力大減，中場佐真奴費路就立即呼籲隊友重新集中精神，在今晚聯賽爭四大戰作客擊敗韋斯咸，並為下周歐聯四強首回合壯行色，直取客勝。（Now4K 611、621台周日凌晨0:30直播）

　　藍獅在歐超聯鬧得滿城風雨之際主場鬥白禮頓，他們受影響表現失準與後者互交白卷，領隊杜曹表示：「我們受到歐超聯影響。」不過歐超聯已暫緩，藍獅更是英超首兩支宣佈退出的球隊之一，其壓力大減。今季聯賽累積入六球的中場大腦佐真奴費路亦趁機呼籲隊友：「我們要集中精神，不能再失分！」

　　眾將重新集中下，藍獅定可趁韋斯咸有有七人分別因傷或停賽缺陣而全取三分，以勝仗迎接下周二歐聯四強首回合作客皇家馬德里的大戰。

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