麥迪臣爭重返三獅 為報國搶「宮」

李斯特城中場占士麥迪臣早前因傷落選英格蘭名單，今夏出戰歐洲國家盃的機會成疑。為了重返三獅，此子今晚英超主場對水晶宮勢拚命爭取表現，而且狐狸近三次對賽兩勝一和佔優，故讓球主客和讓一球「主勝」可捧。（Now621台周二凌晨3:00直播）



自二月廿一日英超對阿士東維拉後，麥迪臣就因臀傷缺陣了六周，期間缺席了上月尾世界盃外圍賽，因而有傳已被領隊修夫基打入冷宮，入選三獅歐國盃大軍機會極微。故此，他上場聯賽地頭三球大勝西布朗傷瘉首任正即搶韁，交出四次關鍵傳送之多，矢言努力追回失地：「我要盡快重拾狀態！」



沙夏啞火苦了水晶宮



水晶宮首席射手韋費特沙夏近八場國際及球會賽事，入球和助攻皆欠奉，陷今季最大低潮。該隊近三次跟狐狸交鋒僅一和兩負，兩場敗仗都淨負兩球或以上，所以今仗「主勝」捧得過。



