麥迪臣爭重返三獅 為報國搶「宮」

自二月廿一日英超對阿士東維拉後，麥迪臣就因臀傷缺陣了六周，期間缺席了上月尾世界盃外圍賽，因而有傳已被領隊修夫基打入冷宮，入選三獅歐國盃大軍機會極微。故此，他上場聯賽地頭三球大勝西布朗傷瘉首任正即搶韁，交出四次關鍵傳送之多，矢言努力追回失地：「我要盡快重拾狀態！」
沙夏啞火苦了水晶宮
水晶宮首席射手韋費特沙夏近八場國際及球會賽事，入球和助攻皆欠奉，陷今季最大低潮。該隊近三次跟狐狸交鋒僅一和兩負，兩場敗仗都淨負兩球或以上，所以今仗「主勝」捧得過。
菲律賓新冠疫情嚴峻，港府由上周二啟動「熔斷機制」，禁止菲國民航客機來港十四天，導致本地外傭短缺問題惡化。有僱傭中介向本報透露，有家庭為「綁住」家中外傭，主動提前續約，加薪至六千元挽留姐姐。另外，有僱主...
2021-04-26
中國沿海的局勢緊張，解放軍海軍三型主戰艦艇周六正式入列，身兼中央軍委主席的國家主席習近平更親至海南三亞出席儀式。據軍事專家分析，是世界首次，表明國家經略南海的決心和意志，裝備將進一步加強解放軍維護國家...
2021-04-26
亞裔歧視近日來愈演愈烈。美國紐約曼哈頓再發生亞裔街頭遇襲事件，一名六十一歲亞裔男子被人從後推跌及多次踩頭，目前情況危殆。未知是否與仇恨犯罪有關，暫時未有人被捕 。紐約市警呼籲目擊者要提供詳情。 據美國有線新聞網報道指，案發於當地周五晚約八時半，據紐約警察局稱，該人於晚上八時二十分左右從東哈林區的拐角處走向受害者，受害者被推倒摔倒在地，受害者倒地後，多次被襲擊者踩踢頭部。按目前紐約市警公佈的片段可見，襲擊者最少踩頭六次，最終受害者已躺地沒有反應。 目前情況危殆 警方指：「襲擊者乘機逃脫，而受害人則重傷，目前已被運送到哈林的一間醫院。」 目前受害人的情況危殆。紐約警察局局長德莫...
2021-04-26
港鐵黃竹坑站「頭炮盤」晉環，日前上載樓書後，昨日（23日）公佈首批160伙價單，包括一至三房戶，其中一房戶折實1146.1萬入場，最快於下周開售。 路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指出，晉環首批160...
2021-04-24
為幫助受疫情影響而失業的打工仔解燃眉之急，由政府提供擔保的失業貸款──「百分百擔保個人特惠貸款計劃」終於出爐。據悉，該計劃最快或於周三正式接受失業人士申請貸款，上限八萬元，貸款利率僅一厘，若如期還清所...
2021-04-26
李斯特城中場占士麥迪臣早前因傷落選英格蘭名單，今夏出戰歐洲國家盃的機會成疑。為了重返三獅，此子今晚英超主場對水晶宮勢拚命爭取表現，而且狐狸近三次對賽兩勝一和佔優，故讓球主客和讓一球「主勝」可捧。（Now621台周二凌晨3:00直播） 自二月廿一日英超對阿士東維拉後，麥迪臣就因臀傷缺陣了六周，期間缺席了上月尾世界盃外圍賽，因而有傳已被領隊修夫基打入冷宮，入選三獅歐國盃大軍機會極微。故此，他上場聯賽地頭三球大勝西布朗傷瘉首任正即搶韁，交出四次關鍵傳送之多，矢言努力追回失地：「我要盡快重拾狀態！」 沙夏啞火苦了水晶宮 水晶宮首席射手韋費特沙夏近八場國際及球會賽事，入球和助...
2021-04-26
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
近年減產的鄭伊健主力靠走埠登台及開巡唱吸金，獲外界封為「隱世樓王」的他，除了市值約6,500萬港元、現居的淺水灣雅景閣1,600呎獨立屋外，還手持海外及黃埔花園、西貢村屋、匡湖居獨立屋等物業，保守估計...
2021-04-26
外圍新冠疫情惡化，令人觸目驚心。以印度為例，確診人數不斷攀升，最新單日染疫者高達三十五萬人。菲律賓疫情也十分嚴重，單日新增九千六百人確診。港府為了防止病毒輸入，由上周二起向印度、菲律賓和巴基斯坦三國實施「熔斷機制」，暫停三國飛機來港兩個星期，直至五月四日為止。當局要加強注視外地疫情的發展，外防措施，寧緊勿鬆。 近日本港發現的新冠肺炎確診個案，外來多過本地，顯示病毒正在攻港，尤其是傳染力更高的變種病毒，港府不能掉以輕心，即使本地已對入境者實施嚴格的酒店隔離檢疫政策，但變種病毒「狡猾」，已經發生有外傭在酒店開房門，疑從鄰近有病者的房間抽入「毒氣」，結果中招，反映變種病毒防不勝防...
2021-04-26
昨日舉行三場國際一級賽，難得馬會亦配合政府的防疫政策，進一步放寬入場人數限制，還重新開放投注櫃位讓馬迷投注，令到馬場處處都顯得更加熱鬧，無論是沙圈和看台都恢復人氣。此外，昨日的三場大賽亦恢復了在草地拉...
2021-04-26