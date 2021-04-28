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﻿球迷加持 撐華拉度列

2021-04-28 列印
　　華拉度列最近西甲失分頻頻跌至排尾三，幸而球迷不離不棄，叫右翼奧斯卡柏拉奴大受感動。今晚聯賽補賽作客等放暑假的畢爾包，客軍將帥勢以勝利報答擁躉的支持，全取護級救命三分，客勝可捧。（Now632台周四凌晨1:00直播）

　　今晚華拉度列一戰勝出的話，便升上尾五稍為舒減降班壓力，最大力量是來自球迷。他們於社交網絡留言鼓勵道：「足球比賽十分殘酷，但球季還未完結，不要氣餒！」此舉讓上場1:1和卡迪斯一戰先開紀錄的奧斯卡柏拉奴大受感動：「感謝球迷選擇相信己隊，球隊將為你們而戰。」

　　此子職業生涯西甲兩次作客巴斯克雄獅攻入一球，今仗有力領軍取勝來報答球迷。畢爾包暫排西甲第十比上不足，比下有餘，戰意成疑下寧捧對家。

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