﻿球迷加持 撐華拉度列

今晚華拉度列一戰勝出的話，便升上尾五稍為舒減降班壓力，最大力量是來自球迷。他們於社交網絡留言鼓勵道：「足球比賽十分殘酷，但球季還未完結，不要氣餒！」此舉讓上場1:1和卡迪斯一戰先開紀錄的奧斯卡柏拉奴大受感動：「感謝球迷選擇相信己隊，球隊將為你們而戰。」
此子職業生涯西甲兩次作客巴斯克雄獅攻入一球，今仗有力領軍取勝來報答球迷。畢爾包暫排西甲第十比上不足，比下有餘，戰意成疑下寧捧對家。
本港第四波疫情受控，政府昨宣佈以「疫苗氣泡」為基礎，進一步放寬社交距離措施，新措施本周四起生效。食肆方面，首階段所有員工接種至少一劑疫苗，堂食時間可延至凌晨十二時、每枱坐六人；第二階段若所有員工完成接...
2021-04-28
上海車展女車主爬上車頂維權事件引發關注，涉事的車廠特斯拉（Tesla）日前發微博指，過去幾日讓所有特斯拉車友們承受不該承受的壓力，對此感到萬分抱歉。女車主行政拘留獲釋後接受媒體採訪，對自己的行為表示抱歉，但透露Tesla要求她賠償。 Tesla在微博表示，這些天，所有特斯拉車友們承受不該承受的壓力，對此感到萬分抱歉，形容現在的Tesla還有許多需要改進的地方，但提供優質優價產品的初心不變，承諾會盡全力解決現存的問題，給關心Tesla的所有人一個真誠的交代。 同時，行拘五天後獲釋的維權女車主向內媒表示：「維權本身不違法，但不要採取我這種過激行為，一定要在合法合規的情況下進行，...
2021-04-28
一名黑人男子上周在美國北卡羅來納州遭警員開槍殺死。警方公開警員隨身攝錄機拍到的片段，顯示黑人事發時坐在車上，雙手放於軚盤上，沒有對警員構成威脅，但警員還是開槍把他擊斃。死者家人和代表律師大表憤怒，形容...
2021-04-28
位處九龍塘傳統豪宅區的碧華花園，坐擁小學41名校網，是次精選當中的高層放盤，實用面積逾1200方呎，擁3房1套間隔，裝潢簇新亮麗，曲尺形大廳盡展空間感，且對正內街，居住環境相對清幽。 碧華花園...
2021-04-28
滙豐控股（005）今年首季因應全球經濟前景好而作出回撥，列帳基準除稅前利潤按年大升近79%，至57.79億美元（約450.76億港元），經調整稅前利潤按年更大升1.1倍至63.9億美元，遠勝市場預期，...
2021-04-28
沒參與歐洲超級聯賽的豪門就算各懷鬼胎也好，仍可變成佔盡道德高地的「正義聯盟」。當中，巴黎聖日耳門今晚歐聯四強首回合作東迎擊曼城，雖然歐洲足協沒有就今次風波，取消歐超聯始創成員藍月的資格，但主隊翼鋒迪馬利亞仍揚言要替天行道，主勝放心捧。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨3:00直播） 沒有加入歐超聯的聖日耳門、拜仁慕尼黑和多蒙特，無疑是對抗始祖十二豪門的「正義聯盟」。雖然三家球會只是各懷鬼胎，但聖日耳門難得由昔日被人嗤之以鼻的土豪變成「正義之師」，即把握機會搶盡人心。 迪馬利亞：踢走害群之馬 歐洲足協主席施弗林最終沒有下驅逐令，歐聯四...
2021-04-28
韓國音樂、電影大行其道，粉絲遍全球，就連韓國藝術也愈來愈受人關注。將於駐香港韓國文化院及線上VR展館同時舉行的《針裏尋草》，引進三位韓國青年藝術家的作品，一邊帶領觀眾遊走於真實與幻想、現實與虛構之間，...
2021-04-23
韓國長壽綜藝節目《Running Man》（RM）人氣成員李光洙，去年2月遇上車禍受傷，其後一直堅持演出《RM》。光洙昨日突然宣佈，因腳傷一直未有完全康復，遂以健康理由在下月退出由2010年首播已參與...
2021-04-28
香港人抗擊新冠肺炎疫情，續見成效，一連多天沒有出現新的本地感染個案，港府作出反應，宣佈有條件地放寬限聚令，只要市民打了新冠疫苗，就能夠參與較少規管的社交活動，現在公眾就要趁本地疫情放緩，以及疫苗供應充裕，盡早打針，享有較多安全的活動空間，既保障自己，也保護他人。 港府放寬食店、酒吧、宴會等限聚令，先決條件是相關從業員和顧客是否都接種了疫苗，接種程度愈高，配合客人必須使用安心出行，就愈少社交距離限制；換言之，只要落實打針和做好顧客的跟進工作，抗疫水平達到要求，把爆發疫情機會減到最低。部份業界如酒吧業，指要求太高，稱客人會流失和加劇結業潮，但現在一切以抗疫為先，只有遏止疫情，各...
2021-04-28
今季田泰安與蘇偉賢合作成績不算理想，上名率雖然不差，但十八次只得一勝，反映搏殺手風不算順。然而，今次蘇偉賢將兩駒的帥印交予田泰安，除了首次策騎的「神舟寶駒」見田泰安在晨課有抽空過檔之外，就連上次騎過的...
2021-04-28